«مستقبل وطن» ينظم أول مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في المنصورة غدا

ينظم حزب مستقبل أول مؤتمر جماهيري حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في مدينة المنصورة، غدا الخميس داخل الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي في تمام الساعة الثالثة عصرا.

أول مؤتمر حاشد لدعم الرئيس السيسي في المنصورة

وقال النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد بحزب مستقبل وطن بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»: يعد هذا المؤتمر هو أول مؤتمر جماهيري في محافظة الدقهلية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ومساندته داخل الصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي.

وأضاف «عبد الهادي»: «ومن المقرر أن يبدأ في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بتواجد جميع قيادات الحزب والشخصيات العامة بالمحافظة، وسيكون هناك حشدًا كبيرًا من المواطنين وهناك استجابة غير عادية والأغلبية العظمى مؤيدة للمرشح عبد الفتاح السيسي وعن قناعة تامة دون ضغط أو توجهات الجميع يدرك قيمة هذا القائد العظيم، وما فعله من أجل مصر، إذ وضع كفنه بين يديه لاسترداد مصر من هؤلاء الإرهاب وإنقاذها ومساندته لشعبه وحان الوقت لرد الجميل في الانتخابات الرئاسية القادمة».

السيسي لديه حنكة وذكاء وخبرة في إدارة الأزمات

وتابع عضو مجلس الشيوخ: «نحن لا نتحدث هكذا هباء هذا الرجل نفذ إنجازات عظيمة على أرض الواقع وكلها ملموسة وأهم إنجاز في رأي الشخصي هو الأمن والأمان هي نعمة كبيرة لم نشعر بقيمتها إلا عندما حصلت تلك الأحداث في أشقائنا في قطاع غزة ودول الجوار».

وشدد: «الشقيقة مصر دائما وأبدًا مساندة وداعمة للقضية الفلسطينية الرئيس السيسي عليه عبء كبير من كافة الجهات، ونحن من واجبنا كشعب مساندته في إكمال مسيرته ودعمه قلبًا وقالبا ونؤيد جميع قرارته، فالرئيس السيسي لديه حنكة وذكاء وخبرة في إدارة الأزمات ومصر بحاجة إليه تحديدا في هذه الفترة العصيبة».