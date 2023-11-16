الجامعات: لم نرصد أي مشكلات في امتحانات الميدتيرم وتستمر لأسبوعين

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية انتظام العمل بمختلف القطاعات في الكليات بشأن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول 2023 وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موضحين أن امتحانات الميدتيرم ستستمر لمدة أسبوعين، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات على ما تم دراسته خلال الفترة الماضية.

امتحانات الجامعات

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، انتظام أعمال امتحانات الميدتيرم لمختلف الكليات وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي، لافتا إلى أنها ستستمر لمدة أسبوعين.

جرى التشديد على تطبيق كل الإجراءات وتذليل كل العقبات تجاه الطلاب

وقالت الدكتورة هبة سالم، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول 2023 ستنتظم لمدة أسبوعين من انطلاقها خلال الفترة الماضية، منوها بأنه جرى التشديد على تطبيق كل الإجراءات وتذليل كل العقبات تجاه الطلاب خلال الامتحانات وأنها تكون على ما تم دراسته خلال الفترة الماضية منذ انطلاق العام الدراسي الجاري 2023 وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التعليم العالي.