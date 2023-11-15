وفد إفريقي يتفقد معرض منتجات «من قلب الدلتا» في الغربية

اصطحب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وفدا من جمعية رجال الأعمال الأفارقة وعدد من السفراء من دول القارة السمراء، والمهندس شريف يونس العضو المنتدب للمنطقة اللوجستية، لتفقد منتجات معرض من قلب الدلتا الى كل دول إفريقيا «صنع في الغربية» والمقام بالمنطقة اللوجستية في طنطا.

ويضم المعرض أقسامًا متنوعة من الصناعات التي تشتهر بها محافظة الغربية استمرارا لخطة المحافظة للنهوض بالصناعات المختلفة، من خلال تقديم كل الخدمات والدعم الفني وخدمات التسويق والمشاركة في المعارض لأصحاب هذه المشروعات، وتشجيع تلك الصناعة الوطنية والحفاظ على الخبرة الصناعية الماهرة.

الضيوف يتفقدون منتجات المعرض

وتفقد محافظ الغربية والوفد أقسام المعرض والمكونة من 60 قسمًا متنوعًا لعرض منتجات السجاد اليدوي، الأقمشة والمنسوجات، صناعة الزبيب، الفخار، منظفات وكيماويات، أدوات منزلية، أثاث وموبليا، الكتان ومنتجاته، صناعات جلدية، فضلًا عن أن المعرض يضم عدد من منتجات مبادرة نحن الأكثر إنتاجا، والتي أطلقتها المحافظة لدعم الصناعات والحرف اليدوية داخل 23 قرية منتجة.

كما يتضمن المعرض الكتان من قرية شبرا ملس، ومنتجات إعادة تدوير الكاوتش من قرية ميت الحارون، والمنظفات من قرية كفر الجنيدي، وعسل النحل من قرية شبشير الحصة، والسجاد اليدوي من قرية الدواخلية، والزبيب من قرية شنراق، والفخار من قرى بسيون وكفر الزيات، بالإضافة إلى العديد من القرى المنتجة الأخرى.

الوفد يشيد بجودة المنتجات

و أشادت الوفود الأفريقية بجودة ورقي المعروضات، وقال المحافظ إن المعرض يأتي في إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومختلف الدول بما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الغربية ودول أفريقيا.

وتابع المحافظ أن المعرض يمثل خطوة استراتيجية للتعاون بين دول القارة والفرص الاقتصادية الواعدة التي تقدمها المحافظة لدعم وتنمية التبادل التجاري،مؤكدا على حرص المحافظة على التعاون مع المؤسسات والجهات التنموية في القارة الأفريقية، وفي دول حوض النيل للعمل على زيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول القارة باعتبارها سوق واعد أمام المنتجات المصرية، ما يساعد في فتح نوافذ تصديرية لمنتجات أصحاب المشروعات في المحافظة .