عاجل.. صفقة قوية منتظرة للأهلي في يناير من بلدية المحلة

دخل النيجيري فيبو حكيم، مهاجم فريق بلدية المحلة، ضمن اهتمامات القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، في ظل رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي الحصول على مهام إفريقي شاب خلال المرحلة المقبلة.

ويتوقف انضمام مهاجم نيجيريا فيبو حكيم للنادي الأهلي على شرط واحد، وفقا لما أكده مصدر داخل إدارة بلدية المحلة في تصريحاته لـ«الوطن سبورت»، إذ أوضح النادي والجهاز الفني إنه لا يمانع في رحيل فيبو حكيم، صاحب الـ19 عامًا، للقلعة الحمراء بالانتقالات الشتوية.

شرط وجود عرض رسمي من النادي الأهلي وبمقابل مادي كبير، من أجل الموافقة على بيع مهاجم نيجيريا للمارد الأحمر، إذ أن نادي البلدية لن يتردد في بيع أي لاعب داخل الفريق طالما سيعود بالفائدة على النادي عمومًا.

الزمالك يرغب في خطف «فيبو» حكيم قبل الأهلي

ويبقى نادي الزمالك أيضا حائلًا أمام الأهلي في صفقة المهاجم النيجيري فيبو حكيم، الذي يرغب الأبيض في ضمه خلال الفترة المقبلة، فضلا عن وجود أكثر من ناد مصري يتطلع للحصول على خدمات لاعب بلدية المحلة أيضًا.

وسيكون قرار مارسيل كولر العامل الحاسم في دخول النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع اللاعب من عدمه، خاصة أنه يريد موهبة أفريقية هجومية تحت السن، غير أنه لم يعط الإشارة لإدارة الأحمر بالدخول في مفاوضات رسمية مع فيبو حكيم حتى الآن.