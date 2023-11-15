«الزراعة»: الوضع الراهن للتبادل التجاري العالمي يعاني من بعض الصعوبات

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن القارة الإفريقية تمتلك موارد طبيعية واقتصادية هائلة ما بين أراضي صالحة للزراعة بملايين الهكتارات وثروات هائلة من التعدين والغاز الطبيعي والغابات والمراعي الطبيعية والحياة البرية، وتحتفظ بنسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في العالم من مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة، وتمتلك موارد بشرية عظيمة معظمها من الشباب.

وأضاف خلال مشاركته في جلسة التجارة والاستثمار بالمنتدى الصيني الإفريقي الزراعي المنعقد في الصين، بحضور 12 وزيرا، وعدد من الشركات المتخصصة، أن الوضع الراهن للتبادل التجاري الزراعي العالمي والاقليمي يعاني من بعض الصعوبات بسبب العديد من التحديات والأزمات المتشابكة بدءا من جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وحاليا الوضع في الشرق الأوسط، إضافة إلى التغيرات المناخية.

وأكد أن الأستثمار بين الدول يتوقف بالدرجة الأولى على مدى توافر البيانات والمعلومات حول فرص وحوافر الاستثمار بكل دولة، إذ أن نقص تدفق هذه المعلومات يؤثر كثيرا فى تحركات رؤوس الأموال.

وأوضح أن الاستقرار السياسي والصراعات تؤثر كثيرا على تدفق الاستثمار، إذ أن العامل الرئيسي فى جذب الاستثمارات هي ضمان الاستقرار في أي دولة يجرى إقامة مشروعات فيها.

وأشار إلى ضرورة تطوير أنظمة الدفع والخدمات المصرفية وآليات التسوية، وخاصة في الدول التي ليس لديها قدر كبير من الأحتياطات الدولارية، كما أن تباطؤ النمو وتسارع التضخم أدى إلى الركود في حركة التجارة مع ارتفاع اسعار الوقود والطاقة والنقل.

وحول أسباب ضعف التبادل التجاري، قال إنها تتمثل في ضعف اللوجستيات مع ارتفاع تكاليف النقل والنولون والتأمين مع تزايد المخاطر بسبب الحروب والكوارث والصراعات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات والتحديات المتتالية والمتشابكة.