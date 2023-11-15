الحكومة اليابانية تستعرض فرص الاستثمار المتاحة في العلمين الجديدة

أكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مكتب وزير الإسكان، تنظيم لقاء بين مسؤولي قطاع التخطيط بالهيئة، وممثلي الحكومة اليابانية، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العلمين الجديدة.

وأشار «عباس» إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، خاصة مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة.

مدن الجيل الرابع

وعرض المهندس أحمد موسى، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، والدكتور هبة سيف الإسلام، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، على ممثل وزارة البنية الأساسية والنقل والسياحة باليابان، وممثل السفارة اليابانية بالقاهرة، الفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة العلمين الجديدة، للمستثمرين والشركات اليابانية، وذلك بحضور ممثلين عن شركة ابدأ «المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية»، والمكتب الاستشاري لوزارة البنية الأساسية والنقل والسياحة اليابانية بمصر.

وقدم مسؤولو قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، نبذة عن مدينة العلمين الجديدة، والتي أبدى الجانب الياباني اهتماما بمعرفة تفاصيلها، والفرص الاستثمارية المتاحة بها، حيث أوضحوا أنها واحدة من 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، والتي بدأت الدولة المصرية في تنفيذها منذ عام 2014، لتحقيق الهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية «مصر 2052»، والمتمثل فى مضاعفة المعمور المصري.

وأكد مسئولو قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أن مدينة العلمين الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها الوزارة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان لكل شرائح المجتمع، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها.

الحكومة اليابانية: مصر دولة محورية في الشرق الأوسط

من جانبهم، أوضح ممثلو الحكومة اليابانية، أن لديهم اهتماماً كبيراً باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة في مصر، لعرضها على المستثمرين والشركات اليابانية، وخاصة فى مجالات النقل والطرق وإدارة منظومة المياه (معالجة الصرف الصحي - تحلية مياه البحر - غيرها)، مؤكدين أن مصر دولة محورية فى الشرق الأوسط نظراً لموقعها المتميز وسط قارات العالم القديم، واحتوائها على أهم ممر ملاحى عالمى وهو قناة السويس.