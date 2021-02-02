بدل وانتقالات وإقامة.. شروط الحصول على منح الحكومة اليابانية للمعلمين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن المنح التدريبية المقدمة من الحكومة اليابانية MEXT للمعلمين «تعليم عام» تخصصات مختلفة، الراغبين في إجراء بحث عن التعليم المدرسي في الجامعات اليابانية المتخصصة في تدريب المعلمين، خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى مارس 2023.

الفئة المستهدفة

- معلمو المدارس المصرية «تعليم عام» لمرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي أو ممن يعملون في هيئة التدريس في مؤسسات تدريب المعلمين، وأن يكونوا مارسوا مهنة التدريس في إحدى المدارس الحكومية لمرحلة التعليم الأساسي أو مرحلة التعليم الثانوي لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

شروط الجانب الياباني الواجب توافرها في المتقدم

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يكون صاحب جنسية مزدوجة «مصرية - يابانية» وقت التقدم.

- أن يكون المتقدم أقل من 35 عامًا، أي من مواليد 2 أبريل 1986 وما بعدها.

- أن يكون المتقدم للمنحة من خريجي الجامعات أو كليات التربية.

- أن يكون لدى المتقدم الرغبة في تعلم اللغة اليابانية ولديه القدرة على عمل الأبحاث والتكيف مع المعيشة في اليابان.

- يتعين على المتقدم تقديم شهادة صحية بالشكل الموضح باستمارات التقديم وموقع عليها من قبل الطبيب، ويتعين ألا يكون لدى المتقدم ظروف صحية أو عقلية تعيقه عن الدراسة في اليابان ويتمتع بالصحة النفسية والجسدية.

شروط وزارة التربية والتعليم الواجب توافرها عند التقديم

- تعهد المستفيدين من المنحة بخدمة الوزارة بعد عودتهم واستئناف عملهم داخل مؤسساتهم التعليمية والقيام بالاستفادة من نتائج البحث الذي تم تقديمه في دولة اليابان، وإذا لم يتعين عليهم رد قيمة ومبالغ المنحة بالكامل وذلك بناء على طلب السفارة اليابانية.

- تقديم شهادة تفيد إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة إجادة تامة «تويفيل TOFEL».

تعتبر المنحة لاغية ويتعين على المتقدم رد مبلغ المنحة في الحالات الآتية:

1. إذا لم يستفد من نتائج البحث عن التعليم المدرسي في اليابان.

2. إذا تضمن طلب التقديم للمنح أي معلومات غير صحيحة وثبت ذلك في أي وقت.

3. إذا تقدّم بمخالفة أي من بنود التعهدات والالتزامات التي تعهد بها أمام وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا ‏اليابانية، أو حصل على أي منحة دراسية أخرى من أي مؤسسة أخرى.

4. إذا وقعت على المتقدم أي عقوبة تأديبية مثل الاستبعاد من التسجيل في الجامعة أو المعهد او الغياب عن الجامعة لمدة طويلة أو إدانته بارتكاب إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الياباني.

5. إذا تقرر أنّه من الصعب على المتقدم استكمال البرنامج الدراسي خلال الوقت المحدد بسبب حصوله على تقدير أكاديمي ضعيف، أو حال الفصل من الجامعة.

6. إذا لم يعد ‏المتقدم إلى بلده الأصلي لاستئناف عمله بعد انتهاء فترة المنحة مباشرة.

الشروط العامة للمنح الدراسية

- عدم الحمل بالنسبة للسيدات مع إرفاق موافقة الزوج أو ولي الأمر حال قبولها.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائيًا «بالنسبة للذكور».

- ألا يكون المتقدم في فترة التعهد بخدمة الوزارة بالنسبة للعائدين من البعثات التدريبية أو المنح بالخارج عدا من أتم الفترة المحددة لخدمة الوزارة بعد العودة من البعثة أو الاستفادة من المنحة.

- ألا يكون من العاملين بنظام التعاقد أو المكافأة.

الشروط المالية للمنح

تتحمل الحكومة الياباني ما يلي:

- تخصيص بدل نقدي قيمته 143 ألف ين ياباني شهريًا، ويتم إضافة بدل تكميلي للمناطق الإقليمية عبارة عن مبلغ 2000 أو 3000 ين شهريًا في حالة عمل أبحاث في مجال محدد.

- تكاليف الرسوم الدراسية المتمثلة في امتحانات القبول وامتحانات الالتحاق بالجامعات.

- بالنسبة للانتقالات: يتم تخصيص تذاكر السفر بالطائرة بالدرجة الاقتصادية ذهابًا وعودة من وإلي اليابان علمًا بأنّه لن يتم دفع نفقات العودة إلى بلد المتقدم في حالة عدم عودته فور انتهاء مدة المنحة.

- بالنسبة للإقامة: فهي إما في بيوت الطلبة الأجانب أو قاعات خاصة أو منازل خاصة للسكن أو في شقق توفرها الجامعة.

يتحمل المتقدم جميع التكاليف المتعلقة بما يلي:

- الانتقالات الداخلية داخل حدود اليابان - رسوم أو ضرائب المطارات - الضرائب الخاصة بالسفر.

- أي تأمينات ضد الحوادث أو خاصة بالرحلات الجوية من وإلى اليابان.

- من الأفضل إحضار المتقدم نحو 2000 دولار أمريكي لتغطية الاحتياجات الضرورية عقب وصوله لليابان، ولن يتم دفع مصاريف المنحة فورًا عصب وصوله مباشرة.

- لن تتحمل الوزارة أي أعباء مالية.