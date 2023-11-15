مجمع الشفاء شاهد على العدوان.. عمره أقدم من دولة الاحتلال الإسرائيلي

مجمع طبي يأوي نحو 1500 مواطن بين طواقم طبية ومرضى وجرحى من ضمنهم أطفال خدج ونحو 4 آلاف نازح، تحول في لمح البصر إلى ساحة قتال جديدة بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد 6 أيام من الحصار ونفاد الوقود والكهرباء به وتوقفه عن خدمة المرضى المقيمين به، بعد أن قرر الاحتلال اقتحام مستشفى الشفاء بغزة.

المبنى أقدم من دولة الاحتلال

شُيد مجمع الشفاء الطبي عام 1946 أي قبل إعلان دولة الاحتلال بعامين، وكان يتولى رعاية 36 رضيعا حتى ليلة أمس بعد وفاة 3 رضع ناقصي النمو جراء نفاد الوقود اللازم لتشغيل الحضّانات، وفقا لـ«العربية نت».

بالنظر لتاريخ المجمع الذي يعد أقدم من دولة الاحتلال نفسها، فهو لم يتوقف عن خدمة الأهالي منذ إنشائه حتى عام 1967 حين استولت إسرائيل على غزة واحتلته وكان يلجأ إليه العديد من الفلسطينيين خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.

تأدية التحية للعلم الفلسطيني بعد رفعه فوق المستشفى

وفي عام 1994، أدت قوات الأمن التابعة لحركة فتح التحية للعلم الفلسطيني بعد رفعه فوق المستشفى، عندما مُنح الفلسطينيون حكما ذاتيا محدودا في غزة خلال اتفاقية أوسلو للسلام.

وبعدها انتقلت السيطرة الفعلية على المستشفى إلى حركة حماس بعد فوزها في انتخابات عام 2006، وطوال هذه العقود كان مستشفى الشفاء وغيره يستخدم لعلاج المسلحين من الجانبين (فتح وحماس) بموجب صيغة من صيغ الهدنة بألا يؤذي أي منهما جرحى الطرف الآخر.

وفي 2023 تحول المستشفى الشاهد على تاريخ فلسطين وآلامها المتوالية إلى ساحة حرب فعلية، بعد اقتحامه وإطلاق عمليات تفتيش واسعة داخله وسط الآلاف من المرضى والطواقم الطبية وحتى المدنيين النازحين العالقين فيه.

يذكر أن مجمع الشفاء الطبي يضم مجموعة كبيرة من المباني ويقع بالقرب من ميناء صيد صغير في مدينة غزة، ويحيط به من الجانبين مخيم الشاطئ للاجئين وحي الرمال.