أسبوعان تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر أن تنطلق خلال شهر ديسمبر المقبل، داخل وخارج جمهورية مصر العربية، ونرصد لكم في السطور التالية كيفية الوصول الي رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي.

رابط الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني، رابطا للاستعلام عن المقر الانتخابي لمعرفة لجنة التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال الرابط التالي www.elections.eg بالرقم القومي أو اضغط هنا.

خطوات الاستعلام عن المقر الانتخابي بالرقم القومي

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على زر بحث.

بعد القيام بتلك الخطوات سيظهر لك الموقع الإلكتروني نتيجة الاستعلام بمكان لجنتك الانتخابية مع اسمك ورقمك القومي وعنوان مركز الاقتراع الذي ستتوجه إليه للإدلاء بصوتك في الانتخابات.

الاستعلام في قاعدة البيانات بالرقم القومي

وتتضمن قاعدة البيانات المسجلة لدى الهيئة الوطنية للانتخابات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التي تشمل مراكز الاقتراع في عموم الجمهورية، مع تحديد كل البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذي سيدلي فيه كل مواطن بصوته، وذلك عن طريق إضافة الرقم القومي في المربع المخصص للبحث في موقع الهيئة لمعرفة مكان اللجنة.