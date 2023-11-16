هل يؤثر تغير المناخ على استقرار الأسعار؟.. «معلومات الوزراء» يوضح

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تأثير تغير المناخ على استقرار الأسعار، وذلك في العدد الجديد للمجلة الدولية للسياسات العامة بمصر تحت عنوان «دور البنوك المركزية في مواجهة التغير المناخي»، لتشير الدراسة إلى أنه يمكن لتغير المناخ، وما قد يصاحبه من تزايد حدة الظواهر المناخية المتطرفة وتواترها، أن يؤثر على استقرار الأسعار، وذلك من خلال التأثير على أسعار الغذاء والطاقة.

الكوارث البيئية الناتجة عن تغير المناخ تؤثر على الناتج الزراعي

ولفتت الدراسة إلى أن وقوع الكوارث البيئية الناتجة عن تغير المناخ وغيرها من التغيرات البيئية، كالفيضانات والجفاف، يمكن أن يؤثر على الناتج الزراعي، ويحدث صدمات في جانب العرض؛ الأمر الذي يمكن أن يؤدي في النهاية لارتفاع أسعار الغذاء، ومن ثم زيادة معدلات التضخم.

حدة تغير المناخ تؤثر على أسعار الطاقة

ويزداد الوضع سوءا في حالة الدول النامية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي بالأساس؛ حيث يمتد الأمر حينئذ ليؤثر بالسلب على الدخل القومي والتوظف ، ويمكن للسياسات المتبعة للتخفيف من حدة تغير المناخ أن تؤثر هي الأخرى على أسعار الطاقة، ومن ثم، يستلزم الأمر أن تأخذ البنوك المركزية في اعتباراتها التأثيرات المحتملة للتغيرات البيئية، وكذا السياسات المتبعة للتخفيف من حدة تلك التغيرات على الأسعار المستقبلية للغذاء والطاقة، وأن تضمنها في تحليلاتها طويلة الأجل المستويات التضخم المتوقعة.