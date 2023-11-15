برلمانية: لقاء الرئيس السيسي ونظيره الزيمبابوي يهدف لتعزيز التعاون التنموي

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس إيمرسون منانجاجوا، رئيس زيمبابوي، يهدف إلى تعزيز التعاون التنموي المشترك بين البلدين.

وأوضحت «موسى»، في تصريحات صحفية لها، أن اللقاء شهد اتفاق بين البلدين بشأن تطوير التعاون فى مجال الزراعة ومشروعات التصنيع الزراعى، وتعظيم الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية.

وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة التعاون بين كل الدول الإفريقية وتكثيف الجهود الأفريقية، لضمان مرونة اقتصادات القارة أمام الصدمات الدولية والدور المحوري لجهود التوسع في التجارة البينية الأفريقية، لتحقيق الاستفادة المثلى من منطقة التجارة الحرة القارية، ودفع جهود التنمية الشاملة في القارة.

دعم التجارية الأفريقية

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن مصر بتوجيهات الرئيس السيسي تظل رائدة في دعم وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية الأفريقية، لافتة إلى أن هناك اتفاقيات دولية وشراكة أفريقية تسهم في تعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة الأفريقية، ودعم المشروعات التنموية.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل إيمرسون منانجاجوا، رئيس زيمبابوي، الذي يقوم بزيارة لمصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيسين أشادا بالتطور المستمر في علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، مؤكدين الحرص على تعزيز الآليات والأطر القائمة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب، وبالأخص في مجالات التعاون التنموي.