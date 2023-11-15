مشرف الطوارئ بمستشفى الشفاء ينفي بمزاعم الاحتلال الإسرائيلي بجلب حضانات للأطفال

كشفت مصادر فلسطينية عن الوضع الكارثي الآن في قطاع غزة خاصة بعد اقتحام قوات الاحتلال لمستشفى ومجمع الشفاء الطبي.

ونقلت إذاعة «صوت فلسطين»، عن مشرف الطوارئ في مستشفى الشفاء، قائلا: إن الطواقم الطبية تكافح من أجل إنقاذ الجرحى.

ونفى ما رددته قوات الاحتلال عن جلبها حضانات للأطفال، مشيرًا إلى أن الاحتلال جلب الرعب والدمار ولم يجلب حضانات جديدة أو حليبًا للأطفال، كما أنهم لم يستطيعوا نقل الجثامين بسبب تحلل الجثامين، مؤكدًا أنهم محاصرون منذ 5 أيام بالمستشفى ويعرفوا بعضهم بعضا مشددًا على أن كل الموجودين مدنيون.

ولفت إلى أنه لا قطرة ماء في المجمع وأن الاحتلال احتجز العديد من النازحين بمستشفى الشفاء وهم معصوبو الأعين ومجردون من ملابسهم واقتادهم إلى جهة غير معلومة.

توقف جميع آبار المياه عن الضخ برفح

كما نقلت إذاعة صوت فلسطين عن مدير الأونروا توقف جميع آبار المياه عن الضخ برفح وخدمات مستشفى الأمل باستثناء الطوارئ بسبب انعدام الوقود.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية توقف كافة المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية في قطاع غزة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة «البطاريات» مما سيؤدي الى توقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة.