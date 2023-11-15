3 مؤتمرات داعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اليوم بالمحافظات 

تواصل الأحزاب والنقابات العمالية سلسلة مؤتمراتها الداعمة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على مستوى المحافظات، في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع إقامتها في ديسمبر المقبل.

عرض تفصيلي للبرنامج الانتخابي بالمؤتمر

ومن المقرر أن يعقد حزب حماة وطن مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الإسكندرية الساعة 6 مساء اليوم في منطقة الشاطبي، ووجهت أمانة الحزب برئاسة محمد مجاهد الدعوة للجمهور السكندري للحضور والمشاركة بجانب أعضاء الأمانة، ومن المقرر أن يتناول المؤتمر عرضا تفصيليا للبرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وتفتتح الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المقر الرسمي لها بالإسكندرية في الثالثة مساء اليوم، لتنطلق من خلاله الفعاليات وحملات الدعاية الفترة المقبلة.

مؤتمر حزب مستقبل وطن

بينما يعقد حزب مستقبل وطن، مؤتمرا يعد من أكبر مؤتمراته على مستوى محافظة الجيزة وتحديدا في 6 أكتوبر بالخامسة مساء اليوم، بحضور تشكيل الأمانة وعدد من أعضاء مجلس النواب والسياسيين وشباب الحزب.

وأطلقت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، منذ قليل، مؤتمر عمال مصر لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي وطلعت عبد القوي رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي.