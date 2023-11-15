بدء مؤتمر «العاملين بالصحافة» لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات

بدأ منذ قليل، المؤتمر العمالي الجماهيري الذي تعقده النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدي البدوي، رئيس النقابة، ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، بحضور المستشار محمود فوزي، تحت عنوان «الرئيس.. وعهد جديد لعمال مصر»، وذلك بالقاعة الكبرى باتحاد العمال؛ لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

توعية المواطنين بالبرنامج الانتخابي

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن هذا المؤتمر يأتي ضمن فعاليات عمالية تقام بشكل دائم للانتخابات الرئاسية، وذلك لإظهار صورة مصر بشكل ديمقراطي، وتوعية الناس بكيفية قراءة البرنامج الانتخابي والاختيار بين المرشحين.

وأطلق اتحاد عمال مصر في وقت سابق، عدة فعاليات لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي؛ منها مؤتمر شهد حضور الآلاف بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر، ودعا الاتحاد الآلاف من عمال شتى بقاع مصر لانتخاب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في السباق الانتخابي.