«DMC» تستعرض تقرير «الوطن»: السيسي يوجه الحكومة بتوفير السلع للمواطنين

عرض برنامج «8 الصبح» على قناة «DMC» ما نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والذي جاء بعنوان: السيسي يوجه الحكومة بتوفير السلع للمواطنين.

وقالت مروة مرسي رئيس قسم المحافظات بجريدة «الوطن»، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتوفير السلع الغذائية للمواطنين، هي بمثابة رسالة طمأنة من الرئيس في ذلك التوقيت الى المصريين.

وأضافت رئيس قسم المحافظات بجريدة «الوطن»: « دايمًا الناس بتشيل هم السلع الغذائية والسلع الأساسية، وهناك سيطرة كاملة من الدولة على السلع الأساسية الغذائية، ومن أيام استقبلنا مبادرة تخفيض الأسعار، وفى كل محافظات مصر يتم فتح منافذ يومية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، ويتم توفير السلع بكميات وأطنان كبيرة جدًا».

تخفيضات لأكثر من 25%

وأوضحت أن التخفيضات الموجودة على السلع الغذائية وصلت لأكثر من 25%، مشيرًة إلى أن هناك ارتفاعا في احتياطي السلع الاستراتيجية وصل إلى 6 أشهر، و12 شهرا في بعض السلع الغذائية.

من ناحية أخرى، قالت الكاتبة الصحفية مروة مرسي رئيس قسم المحافظات بجريدة الوطن، إن العالم كله ينظر لسيناء بأنها أرض السلام والأمن والأمان، مشيرة إلى أن الأحداث الجارية في غزة سلطت الضوء على أهمية معبر رفح الحدودي لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة ودور مصر في هذا الأمر.

سيناء مدينة خالية من الإرهاب لم تكن كلمة وشعارا

وأوضحت «مرسي»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الماضية أعلن القضاء على الإرهاب في سيناء بشكل دائم، وكان حديثه واضحًا وصادقًا، لافتة إلى أن سيناء مدينة خالية من الإرهاب لم تكن كلمة وشعارا، بل حقيقة على الأرض، ولذلك عادت سيناء أرض الفيروز منطقة آمنة تحت السيادة الوطنية بالكامل، وفى حماية مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية.

وأشارت إلى أن سيناء استمرت لسنوات طويلة دون تعمير وتطوير وكانت البنية التحتية متهالكة، وفي الوقت الحالي أهالي سيناء يشعرون بالأمان والفخر، لافتة إلى أن سيناء أصبحت في عجلة التنمية في مختلف القطاعات «الإسكان، والصحة والطرق».