لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: السيسي قدم دعما غير مسبوق للعمال

قال النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والقناة، إن اتحاد عمال مصر دائما في طليعة أي عمل داخل مصر، واليوم العمال موجودين حتى تقول كلمتها، وذلك بعد تقديم الرئيس في مؤتمر «حكاية وطن» كشف حساب.

وأضاف خلال تصريحات الصحفية لـ«الوطن» أن عمال مصر اليوم يردون الجميل للرئيس بسبب دعمه المتواصل لعمال مصرخلال الفترة الماضية، مضيفا أن عمال مصر ليست مجرد فئة أو طائفة من الطوائف الموجودة داخل الدولة المصرية، لذلك اليوم نحن هنا موجودين لتوعية جميع العاملين بجميع قطاعات الدولة على المشاركة والنزول.

وأكد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنه يجب على الجميع أن يشارك في الانتخابات، لأن هذا هو التفويض الحقيقي الذي من المفترض أن نرسله للعالم.

جاء ذلك على هامش مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام برئاسة مجدي البدوي، رئيس النقابة ونائب اتحاد عمال مصر.