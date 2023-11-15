الرئيس الفلسطيني: تضحيات شعبنا لن تذهب هدرا.. ولن نرضى بأرضنا بديلا

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، الحرب العدوانية الظالمة بحق الشعب الفلسطيني، هي حرب على الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية، مؤكدا أنّ تضحيات الشعب الفلسطيني لن تذهب هدرا، كما ثمّن مواقف الدول الرافضة لاستمرار الاحتلال وعدوانه على الشعب الفلسطيني.

وشدد أبومازن، خلال كلمته للشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى 35 لإعلان الاستقلال، على رفض فلسطين وبكل قوة لمخططات التهجير، مضيفًا: «رفضنا بكل قوة، وسنظل نرفض دائما كل مخططات التهجير والترحيل لأبناء شعبنا من وطنهم، فهذه المخططات الشيطانية لا تخفى علينا، بل أصبحت مكشوفة مفضوحة ينطق بها بعض قيادات الاحتلال بلا خجل، لكننا أفشلناها دائما، وسنظل نتصدى لها بكل بأس، ففلسطين هي وطننا الوحيد الذي لا نرضى به بديلا، وإذا كان هناك من يجب أن يرحل عن أرضنا فهو الاحتلال، والاحتلال فقط».

وشدد على أنّ قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وهو ضمن مسؤولياتنا الوطنية التي لا يمكن أن نتخلى عنها، كما أكد أنّ السلام العادل لن يتحقق إلا بالاعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره، وأنّ إعلان الاستقلال كان قرارا وطنيا توجت به منظمة التحرير عقودا من النضال الوطني لحماية الوجود الفلسطيني.

وقدّم أبومازن التحية للأمة العربية والإسلامية: «لا يفوتني أن أحيي دول وشعوب أمتنا العربية والإسلامية، ودول وشعوب العالم، الذين وقفوا ويقفون مع شعبنا في نضاله المشروع، ويرفضون استمرار الاحتلال وعدوانه على وطننا وشعبنا».