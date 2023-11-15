إزالة 138 حالة تعد على الأراضي الزراعية في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، إزالة 138 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد، وذلك على مساحة 4 أفدنة و16 قيراطا، ضمن حملة إزالات مكبرة على مستوى القرى والمدن، خلال 24 ساعة الأخيرة ، بالتعاون مع مديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وقال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن العمل مستمر في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة، والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي، من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالتها في المهد.

متابعة المتغيرات المكانية

وشدد المحافظ على أهمية المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لضمان عدم تكرار حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

كما وجه محافظ بني سويف بالتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم.