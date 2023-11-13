تحرير 14 محضرا ضد بدالي التموين خلال أسبوع في بني سويف

أعلن المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في محافظة بني سويف، عن تحرير 14 محضرا تموينيا ضد عدد من بدالي التموين بالمحافظة، لعدم التزامهم بالتعليمات والإجراءات الخاصة بالتشغيل، وذلك على مدار عدة حملات شنتها المديرية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، على مدار أسبوع.

محاضر ضد بدالي التموين في بني سويف

وكشف وكيل وزارة التموين في بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم، عن تحرير 11 محضرا ضد بدالي التموين وذلك للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، كذلك 3 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

تحرير 8 محاضر للمسئولين عن منشآت تجارية

كما تمكنت الحملات التموينية من تحرير 8 محاضر للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات لجمهور المستهلكين، و5 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية.

تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية

وشدد وكيل تموين بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.