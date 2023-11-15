ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر في حملات بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية، والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها للاشتراطات الصحية والبيئية كافة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

حملات تفتيشية على معارض بيع الأدوية البيطرية

ومن جهته، أوضح اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري، أنّ المديرية (إدارة الخدمات)، اشتركت مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية والقاهرة والرقابة التجارية بالشرقية، في تنفيذ حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمراكز (بلبيس وههيا ومنيا القمح)، وذلك في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط أدوية مجهولة المصدر

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنّ الحملة التفتيشية مرت على عدد من مراكز بيع الأدوية البيطرية بمراكز بلبيس وههيا ومنيا القمحن أسفرت عن ضبط 452 عبوة، لـ56 صنفًا بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، فضلًا عن ضبط 27 ألف جرعة تحصين منتهية الصلاحية، وجرى عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.