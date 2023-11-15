أمن المنافذ يضبط 34 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، في ضبط 34 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الجهود التي استهدفت إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، لمواجهة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما جرائم التهريب، عن ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و27 قضية في مجال الأمن العام و5 قضايا بمجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تنفيذ 290 حكما قضائيا متنوعا

كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 290 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، جرى ضبط 2400 مخالفة مرورية متنوعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.