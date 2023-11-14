«صحة قنا»: فريق من «الرعاية الأساسية» يتفقد المنشآت لمتابعة أداء العمل

أجرى فريق الرعاية الأساسية بمديرية الصحة والسكان في محافظة قنا، بقيادة الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية، جولة تفقدية لعدد من وحدات الرعاية الأساسية بمركز الوقف وقنا.

الوحدات الصحية بقنا

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة، أنّ فريق المديرية في وفريق من وزارة الصحة بقيادة الدكتور بسام سلطان عضو قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة والدكتور تابعوا سير العمل بوحدات بمركز صحة الأسرة بالمراشدة الأوروبي، مركز صحة الأسرة بالقلمينا ومركز صحة الأسرة بالوقف؛ للتأكد من توافر الطعوم والأمصال وتنفيذ خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، والتي تقدم بالمجان للمترددين علي الوحدات الصحية.

فريق وزارة الصحة والسكان

وأضاف «بدران» أنّ الفريق ناقش تردد الوحدات الصحية وسير العمل بعيادات الأسنان وميكنة الألبان بصورة صحية، متابعا بأن الفريق الوزاري تابع تفقد وحدات أولاد عمرو المجموعة، وجزيرة دندرة، ومدينة العمال، وسيدي عمر والترامسة التابعين لإدارة قنا الصحية رافقهم الدكتور مصطفى مدير إدارة قنا الصحية.

كما تابع الفريق عدد المترددين علي الوحدات الصحية ومدى استفادتهم من الخدمات الصحية بالوحدات، كذلك تطبيق مكافحة العدوى بالوحدات والتزام الفريق بالتوعية للمواطنين حول المبادرات الرئاسية وأهمية الإستفادة منها.

وأكد الدكتور محمد بدران، استمرار جولات المتابعة على مدار الساعة لكل منافذ الخدمات الصحية سواء بالوحدات الصحية أو المستشفيات العامة والمركزية لمتابعة تقديم الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا.