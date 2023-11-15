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ضبط مخدرات بـ2.7 مليون جنيه بحوزة 4 عناصر إجرامية في مطروح

كتب:

محمد بركات
01:55 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
سيارة شرطة

سيارة شرطة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط العناصر الإجرامية 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم (4 أشخاص – لهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (32,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش- 5000 قرص عقار مخدر - مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون و775 ألف جنيه. 

 

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