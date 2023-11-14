ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر في حملة تموينية بالأقصر

شنت مديرية تموين الأقصر، حملة تموينية مكبرة لمتابعة الأسواق والأسعار والتأكد من جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها بالأسواق للمواطنين والتأكد من حسن سير العمل داخل المخابز البلدية، تنفيذا للتوجيهات الصادرة من الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر.

ضبط سلع مجهولة

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن للسلع الغذائية بناحية شرق السكة الحديد بندر الأقصر، لحيازته سلع غذائية بدون فواتير أو مستندات قانونية تدل على مصدر حيازته لتلك السلع الغذائية والمضبوطات، وتضمنت 20 جركن زيت طعام، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 17317جنح القسم لسنة 2023.

مخزن للسلع الغذائية منتهية الصلاحية

وكانت مديرية تموين الأقصر قد ضبطت صاحب مخزن للسلع الغذائية بناحية نجع الطويل الكرنك لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية والمضبوطات بإجمالي 2046 علبة زبادي زنة العلبة 75 جراما، عدد 144 زجاجة زبادو زنة الزجاجة 320 جراما، عدد 48 علبة زبادي زنة العلبة 170 جراما، عدد 22 زجاجة عصير تفاح زنة الزجاجة واحد لتر.