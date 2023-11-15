«التحالف الوطني»: وصول الوقود لغزة انتصار لجهودنا ونطمح لإدخال المزيد

قال محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني، ان التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بذل العديد من الجهود الكبيرة من أجل دخول الوقود إلى قطاع غزة، مؤكدا أنه مع زيادة العدوان وطول مدته، تزداد ضرورة وصول الوقود للقطاع، الذي يعاني من شُح كبير أدى لانهيار القطاع الطبي بغزة بشكل كامل.

دخول 24 الف لتر سولار لقطاع غزة

وأكد عضو التحالف الوطني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن دخول الوقود إلى قطاع غزة، اليوم، جاء نتيجة للجهود المصرية الكبيرة المبذولة على مدار الفترة الماضية، مُتمثلة في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والقيادة السياسية المصرية، ومع زيادة بطش العدوان الإسرائيلي في غزة، تزداد حاجة القطاع للوقود، وفي نهاية المطاف تمكنت مصر من فرض إرادتها في نهاية المطاف.

وأكد نائب رئيس الأورمان، أن شاحنة الوقود التي دخلت إلى قطاع غزة اليوم، كانت محملة بـ24 ألف لتر من السولار، وهذا العبور يمثل تطور كبير في مسألة مرور المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة ومساندة مصر للمواطنين، فضلا عن ان هذه الخطوة جاءت تؤكد على أن الدبلوماسية المصرية تنتصر للمرة الثالثة منذ بداية العدوان في فلسطين، وضغط القيادة السياسية على المجتمع الدولي آتى ثماره.

انتصار حقيقي لجهود مصر

وأضاف عضو التحالف: «لا يمكن إنكار أن وصول الوقود لقطاع غزة، اليوم هو انتصار حقيقي لجهود التحالف الوطني والقيادة المصرية، وننادي بدخول المزيد من الوقود إلى القطاع نظرا لحاجة القطاع الماسة له، نحن نثق بأن القيادة السياسية والتحالف الوطني سوف ينجح في دخول كميات أكبر من الوقود إلى اهالينا في غزة».