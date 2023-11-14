أعضاء «التحالف الوطني» بالدقهلية: الرئيس السيسي حافظ على مقدرات الوطن

عقد أعضاء الأمانة المركزية للتحالف الوطني للعمل الأهلي بمحافظة الدقهلية اجتماعهم الأول، مؤكدين أن ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي من إنجازات لم تشهدها الدولة المصرية طوال تاريخها، كما أشاروا إلى الجهود المضنية التي بذلها ويبذلها الرئيس للحفاظ على أمن واستقرار الوطن والقضاء على جماعات الإرهاب وكذا مواجهته الحاسمة لكل محاولتهم زعزعة استقرار الوطن.

وأضاف أعضاء الأمانة المركزية للتحالف الوطني للعمل الأهلي، في بيان صحفي، أن من يتابع الواقع المؤلم لكل دول الربيع العربي يدرك أهمية الإنجاز التاريخي للرئيس السيسي في الحفاظ على مقدرات الوطن، مؤكدين أن الدماء الذكية لشهداء الجيش والشرطة دفعت عن العالم بأسره شرور الإرهاب، حيث خاضت مصر بمفردها معركة شاقة وطويلة انتصرت فيها على تلك الجماعات المارقة.

وشارك أعضاء الأمانة المركزية للتحالف الوطني للعمل الأهلي في الاجتماع بتقنية «الزوم فور»، وتم تشكيل الأمانة من عدد من الشخصيات العامة بالمحافظة، وأعلن الدكتور محمد رمضان عضو الأمانة المركزية للتحالف الوطني، خلال الاجتماع، عن اختيار الدكتور محمد نبيه مسئولا للتحالف عن حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة.

رفض مخطط التهجير إلى سيناء

وتناول الأعضاء أهم إنجازات الرئيس السيسي، وأكدوا أن موقفه الحاسم والقاطع برفض مخطط التهجير إلى سيناء كان وراء هذا الالتفاف الشعبي غير المسبوق حول الرئيس، وهو ما يجب ترجمته في الحشد للانتخابات ليكون المشهد الانتخابي أمام العالم لائقا بمكانة مصر وحضارتها، كما تقرر البدء على الفور في تنفيذ خطة الحشد للانتخابات وحملات التوعية دعما للدولة المصرية، ولتكون الدقهلية في مقدمة المحافظات في نسبة التصويت.

فتح مقر التحالف الوطني للعمل الأهلي بالمنصورة

وتقرر فتح المقر بمدينة المنصورة على أن يكون مقرا مستقلا يلتقى فيه كل أطياف المجتمع الذين يلتفون حول الرئيس السيسي، إدراكا منهم لأهمية المرحلة التي يقود فيها سفينة الوطن بحكمة واقتدار وسط تحديات هائلة.

فتح الباب أمام الكوادر الشابة للعمل ضمن الحملة

كما تقرر فتح الباب أمام الكوادر الشابة للعمل على أرض الواقع بجميع أحياء المدن والقرى، ضمن الحملة، والتواصل الفوري لتذليل أي عقبات ومواجهة الشائعات والأكاذيب التي تبثها جماعات الشر والإرهاب.

تحدث في الاجتماع الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، واللواء دكتور راضي عبد المعطي والمهندس هشام المناوي، والمهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية، والكاتب الصحفي حازم نصر، والمحاسب وليد خطاب، والمحاسب أيمن الإمام، ووليد الصياد ورضا علي سليمان وسامح كشك وجهاد العتباني عقل.