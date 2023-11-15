«معلومات الوزراء»: 24% ارتفاعا في حصة الاستثمار بالطاقة الشمسية

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن ارتفاع الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المناخ عالميًّا لأول مرة في 2023؛ مشيرا إلى أن أكثر من 10% من استثمارات الشركات الناشئة في السوق الخاصة موجهة لتمويل تكنولوجيا المناخ، وشهدت ارتفاعًا من 7% في عام 2018، في حين انخفضت حصة الاستثمار في وسائل النقل الصغيرة بنسبة 38% رغم أن التنقل بأشكاله المختلفة لا يزال يمثل 45% من الاستثمار.

تمويل تكنولوجيا المناخ

وأشار المركز خلال بيان نُشر على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أنه وفقا لشركة «برايس ووترهاوسكوبرز» - وهي شبكة خدمات مهنية متعددة الجنسيات تتخذ من لندن مقرا لها - فإن 10% من استثمارات الشركات الناشئة في السوق الخاصة موجهة لتمويل تكنولوجيا المناخ في 2023، ارتفاعًا من 7% في عام 2018.

وجاءت حصص الاستثمارات كالتالي:

- 24 % ارتفاع في حصة الاستثمار في الطاقة الشمسية.

- 64 % ارتفاع فى حصة الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.

- 39 % ارتفاع في حصة الاستثمار في احتجاز الكربون وتخزينه منذ عام 2022

- 50 % انخفاض في الحصة النسبية للمركبات الكهربائية ذات البطاريات الخفيفة من الاستثمار منذ عام 2022

-38 % انخفاض في حصة الاستثمار في وسائل النقل الصغيرة رغم أن التنقل بأشكاله المختلفة لا يزال يمثل 45% من الاستثمار.