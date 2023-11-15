إزالة 35 حالة شروع بالبناء على الأراضي الزراعية ببني سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطي شمال بني سويف، برئاسة المحاسب حمادة راضي، عدة حملات متفرقة بقرى المركز، لمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية بدائرة المركز، التي أسفرت عن إزالة 35 حالة شروع في البناء على مساحات زراعية بقرى الميمون وإنفسط وإطواب، في المهد.

إيقاف حفر أساسات بناء بدون ترخيص

كما تمكنت حملات الإزالة، من إيقاف حفر أساسات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني للمدينة، إذ تم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة حيال تلك المخالفات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة واستمرار مواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بجانب سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على التدخل السريع لحلها، ووفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية.

جهود الوحدة المحلية لمركز الواسطي

فيما واصلت الوحدة المحلية جهودها اليومية، في ملف النظافة والتجميل ورفع الإشغالات، وإزالة الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، علاوة على جمع المخلفات المنزلية وتمهيد الطرق بقرى ميدوم وأبو صير الملق، والميمون وإنفسط وإطواب وفق خطة الوحدة في هذا الملف.