بروتوكول تعاون بين «الصحة» وجامعة سوهاج للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد عبد الكريم وكيل مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي بالمديرية، لمناقشة آليات توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الشؤون الصحية والجامعة ممثلة في كليات «الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، والتمريض»، لدعم القطاع الصحي والقضاء على قوائم الانتظار.

توقيع برتوكول تعاون للقضاء على قوائم الأنتظار

وقد أكد النعماني، خلال الاجتماع، أنّ الجامعة بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة والسكان، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة النهوض بالصحة العامة للمواطنين، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، وتفعيلًا للمبادرات الصحية التي أطلقها رئيس الجمهورية، ومن أهمها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، التي أطلقت عام 2018، بهدف إنقاذ حياة آلاف المرضى وتخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن في جميع المستشفيات الحكومية والجامعية والأهلية والخاصة.

مبادرة وزارة الصحة للقضاء على قوائم الإنتظار

ومن جهته، ثمّن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة، جهود الجامعة المبذولة في ملف القضاء على قوائم الانتظار، وما تقوم به من دور مهم للارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال رفع كفاءة الفرق الطبية بالمحافظة، مشيداً بالتعاون المثمر مع إدارة الجامعة، الذي يعكس مدى التكامل والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن البروتوكول يأتي أيضاً بهدف تقديم كافة المساعدات للمرضى في المجالات الطبية، ولسد عجز الكوادر الطبية أمام التزايد المستمر لأعداد المرضى المترددين على مستشفيات وزارة الصحة، مضيفًا أنّ الاجتماع ناقش بنود الاتفاقية التي سيتم توقيعها خلال الاجتماع المقبل.