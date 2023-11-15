إعلان قرعة الحج 2024 في 4 محافظات اليوم.. اعرف رابط الحصول على النتيجة
كتب:
شيماء دراز
08:59 ص | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
إعلان قرعة الحج اليوم في 4 محافظات
ينتظر المتقدمون إلى قرعة الحج 2024 من 4 محافظات مصرية اليوم الأربعاء إجراء القرعة لإعلان الفائزين بالانضمام لبعثة هذا العام وزيارة بيت الله الحرام.
وتنطلق إجراءات الاقتراع لاختيار الفائزين بمديريات الأمن بمحافظات أسيوط والسويس والبحر الأحمر والأقصر بداية من الساعة 10 صباح اليوم.
قرعة الحج 2024 بالمحافظات
وتنشر «الوطن» أماكن قرعة الحج 2024 اليوم الأربعاء في مديريات الأمن، وكذلك طرق الحصول على النتيجة إلكترونيا وورقيا بمحافظات إجراء الإقتراع أسيوط والسويس والبحر الأحمر والأقصر، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للقرااء.
طرق الحصول على نتيجة قرعة الحج 2024
ويمكن للمتقدمين لقرعة الحج لهذا العام الحصول على النتيجة بعدة طرق منها الحضور وسماع الأسماء مباشرة، أو ورقيًا من قسم أو مركز الشرطة التابع له المتقدم، أو الطريقة الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية.
رابط قرعة الحج 2024 بالمحافظات
وحددت مديريات الأمن في المحافظات رابط الحصول على نتيجة حج القرعة من هنا إلكترونيا من هنا، عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.
- كتابة الرقم القومي.
- كتابة كود التحقق.
- الحصول على النتيجة.