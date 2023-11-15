«إسعاف الشرقية» تنظم دورة تدريبية عن أساسيات الرعاية الأولية للطلاب

انطلقت فاعليات إسعاف الشرقية، لتدريب طلاب الامتياز بالمعهد الفني الصحي بالزقازيق، شعبة رعاية حرجة وطوارئ، لتكون لديهم القدرة على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمرضى والمصابين في الحالات الطارئة، وتوفير الإسعافات الأولية الفعالة، لتمكينهم من الانضمام إلى فرق الإسعاف والطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية، إذ سينفذ هذا التدريب لمدة 6 أشهر، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عباس مدير إسعاف الشرقية، بهدف تطوير مهاراتهم وتأهيلهم للعمل في مجال الرعاية الصحية.

يُذكر أنّ الفاعليات تشمل الموضوعات التي سيتم تناولها خلال البرنامج التدريبي، وهي فهم أساسيات الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ والإصابات المختلفة والتعرف على الإصابات الشائعة فضلًا عن التعامل مع حالات الصدمة والنزيف، وتقديم الإسعافات الأولية للحروق والكسور والجروح، والإنعاش القلبي الرئوي.

مهارات يتعلمها المتدربون

كما تأتي أهمية التدريبات أيضًا في تعلم مهارات مثل التعامل مع توقف النزيف وتثبيت الكسور والحروق والجروح، وغيرها من المواقف الصحية الحرجة، على أنّ يجمع البرنامج التدريبي بين التدريب النظري والعملي لضمان تطبيق الطلاب للمهارات المكتسبة في السيناريوهات الحقيقية، عوتنظيم ورش عمل ومحاضرات عملية لتحسين مهاراتهم في التعامل مع الحالات الطارئة وممارسة الإسعافات الأولية بواسطة مدربين محترفين ومتخصصين من ذوي الخبرة في مجال الإسعافات الأولية.

يأتي تدريب طلاب المعهد الفني الصحي انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية، بإعداد كوادر شابة مدربة على أحدث التقنيات العلمية، لتأهيلهم وصقل مهاراتهم من أجل ضمان خريج متميز يقدم خدمات طبية على أعلى مستوى من الكفاءة، لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وفقًا لرؤية 2030.

تقديم الرعاية الصحية للمرضى

في سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد عباس مدير إسعاف الشرقية، أنّ الهدف من هذا التدريب هو تمكين وتشجيع الطلاب على الانخراط في مهنة ذات طابع إنساني ومساهمة فاعلة في حفظ الأرواح، وتقديم الرعاية الصحية للمرضى والمصابين، فالتدريب الشامل والعملي الذي سيحصلون عليه، سيمنحهم الثقة والمهارات اللازمة للتفاعل مع الحالات الطارئة بكفاءة وفعالية، مما يساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتنعكس إيجابًا على مجتمعنا.