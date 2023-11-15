نقل مقلب نبروه إلى المدفن الصحي بقلابشو في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء بدء نقل مقلب نبروه إلى المدفن الصحي في قلابشو، على مساحة 2,5 فدان بإجمالي 200 ألف طن ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة لنقل المقالب العشوائية بنطاق محافظة الدقهلية والتي تتضمن نقل مقلب نبروه وإعادة تأهيل مقلب قلابشو ونقل مقلب ميت غمر وبني عبيد.

نقل مقلب قمامة بالدقهلية

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالإسراع في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة خلال 4 سنوات، ونقل كافة مقالب القمامة التاريخية بمختلف المحافظات بشراكة استراتيجية مع عدة وزارات وهيئات، بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنيين، وفي إطار مشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP 28 بدولة الإمارات.

وأكدت المحافظة أنه يجري التنفيذ من خلال خطة طموحه للتخلص الآمن من جميع المقالب العشوائية، ونقلها إلى المدفن الصحي بقلابشو وفقاً للاشتراطات البيئة والصحية، وإعادة استغلال كافة المواقع بعد إخلائها في مشروعات ذات نفع عام تخدم المواطنين من خلال إنشاء مدارس ومجمعات خدمية في القطاعات المختلفه، بالإضافة إلى إزالة الأثر السلبي الذي تمثله هذه التراكمات على البيئة المحيطة.