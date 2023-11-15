محافظ بني سويف يتابع معدلات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بمركز ناصر

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمجلس قروي بني عدي بمركز ناصر، اليوم الأربعاء، في إطار زياراته الميدانية للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات.

متابعة معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة في بني سويف

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة اليومية لنسب ومعدلات التنفيذ، بجانب التواصل الدائم مباشرة، وميدانيًا بين كل الجهات ذات الصلة، بجانب الاجتماعات المتكررة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي وتذليل كافة المعوقات التي تواجه الأعمال لحلها، حتى يتم الانتهاء من المشروعات المحددة في كافة القطاعات وفقًا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، ودخولها الخدمة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

تفقد مشروعات حياة كريمة بقرية بني عدي

وتفقد محافظ بني سويف المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، بجانب مناقشة نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالي للمشروعات المنتهية، وتلك التي تحتاج إلى اتخاذ إجراءات وخطوات جادة لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة للدفع وتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها .

ورافق المحافظ خلال زيارته، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، الدكتور محمد جبر منسق عام المبادرة ببني سوي، ومسؤولو القطاعات والأجهزة التنفيذية المشاركة في تنفيذ المبادرة ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والجهات الحكومية وشركات المرافق.