وزير الخارجية الأيرلندي: نقدّر دور مصر لحل الأزمة الفلسطينية.. ووضع غزة «كارثي»

وجّه وزير الخارجية والدفاع الأيرلندي، ميهول مارتن، الشكر إلى سامح شكري، وزير الخارجية، على استضافته اليوم في القاهرة، حيث ناقشا العديد من القضايا المهمة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، قائلا إنّه يقدّر دور مصر لحل الأزمة الفلسطينية، خاصة أنّها صوت مهم في المنطقة، وتدعو دائما إلى عدم التصعيد.

وأضاف مارتن، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، أنّ الوضع في قطاع غزة متفاقم، في ظل أزمة إنسانية شديدة التعقيد، مؤكدا أنّ هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع.

وتابع وزير الخارجية الأيرلندي، أنّ القانون يجب أن يكون لزاما على كل الدول الفاعلة، داعيا الدول غير الفاعلة إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي والإنساني، لافتا إلى أنّه ناقش مع نظيره المصري جهود تدفق المساعدات الإنسانية في أقرب وقت إلى قطاع غزة، الذي يحتاج إلى مزيد من المساعدات لتفادي الكارثة الإنسانية التي يعاني منها.