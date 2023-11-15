الرئيس الفلسطيني يجدد رفضه القاطع لتهجير أهالي غزة

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، منسق شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت ماكغورك، ومساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وأكد عباس، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، ضرورة ضغط الإدارة الأمريكية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان المتواصل على فلسطين، وتسريع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بجانب وقف الاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس.

كما جدد رفض القاطع على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس، مشددا على ضرورة التدخل العاجل للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل.

وشدد أبو مازن على أنه لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، رافضا القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة.