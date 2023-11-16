قبل عرضه في السينمات.. إشادات نقدية بفيلم «Napoleon»

أيام قليلة تفصل جمهور السينما في العالم عن طرح الفيلم الملحمي الجديد للمخرج الأمريكي ريدلي سكوت، «Napoleon» من بطولة النجم خواكين فينيكس الذي يقدم جزءا من السيرة الذاتية للقائد الفرنسي نابليون بونابرت، وقبل عرض الفيلم في السينمات نوفمبر الجاري، نظمت الشركة المنتجة عرضا للفيلم بحضور أبرز النقاد في مجال السينما.

الفيلم من تأليف ديفيد سكاربا، وهو فيلم تاريخي وتبلغ مدته ساعتين و38 دقيقة، ويلعب فيه النجم خواكين فينيكس الحائز على جائزة الأوسكار دور القائد العسكري الفرنسي نابليون بونابرت، بينما تلعب فانيسا كيربي في دور الإمبراطورة جوزفين، يصور الفيلم صعود بونابرت السريع من قائد مدفعية متواضع إلى نابليون الأول، إمبراطور فرنسا، ويتناول اشتباكات عسكرية بارزة مثل معركتي «أوسترليتز» و«واترلو».

نقاد: «Napoleon» أحد أفضل أعمال المخرج ريدلي سكوت

كان الناقد في «BBC»، نيكولاس باربر مفتونًا بمشاهد المعارك المذهلة، على حد تعبيره، قائلا: «نابليون إنجاز مذهل، على الرغم من أنه قد يتركك بتقدير أكبر لمهارات سكوت القيادية مقارنة بمهارات نابليون»، متابعا: «الفيلم بمثابة ملخص رائع لمسيرة نابليون المهنية، وصفحة ويكيبيديا مصورة بشكل جميل تعرض معظم الأحداث الكبرى في حياته»، بينما أشار الناقد جوردان فارلي إلى أن «Napoleon» هو أحد «أفضل أعمال المخرج ريدي سكوت منذ ما يقرب من عقدين من الزمن».

قال الناقد ميكي رايان من موقع «UPROXX»، إن الفيلم رغم كونه ملحميا وتاريخيا، إلا أن به جانبا كوميديا، موضحا: «لقد أصبح الآن بصراحة أحد أفلامي المفضلة لهذا العام، وهو الفيلم الذي كان يبدو قبل أن أشاهده رزينًا ومهمًا إلى حد ما، بدلاً من ذلك، ربما ضحكت أكثر خلال هذا الفيلم أكثر من أي فيلم آخر هذا العام والضحكات حقيقية ومتعمدة».

تصوير المعارك العسكرية طغى على أحداث الفيلم بشكل كبير

بينما كانت مراجعة الناقد بريان تاليريكو أقل انبهارا، حيث يرى أن تصوير المعارك العسكرية طغى على أحداث الفيلم بشكل كبير، «الفيلم عبارة عن سلسلة من مشاهد المعارك التي تبحث عن فيلم للربط بينها»، متابعا: «إحدى المشاكل هي أن سيناريو ديفيد سكاربا يحاول إضفاء الكثير من الحياة على فيلم واحد».