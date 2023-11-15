«علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف» تنظم ندوة عن أخلاقيات الطالب الجامعي

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، اليوم الأربعاء ندوة بعنوان «أخلاقيات الطالب الجامعي»، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبإشراف نائبه الدكتور سامح المراغي.

حضر الندوة الدكتور وليد فاروق عميد الكلية، والدكتورة منى كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع في جامعة بني سويف، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، حيث حاضرت فيها الدكتورة صفاء إبراهيم مدرس اضطرابات اللغة والتخاطب بالكلية.

بناء الوعي عند الطلاب

وأكد «حسن»، أن الجامعة تحرص على تنظيم الندوات التوعوية في مختلف الكليات بهدف بناء الوعي عند الطلاب وحثهم على المشاركة في العمل التطوعي والخدمة المجتمعية، لافتًا إلى أهمية العمل التطوعي للطالب الجامعي وتأثيره الإيجابي الذي يعود بالنفع على الفرد والأسرة والمجتمع.

الالتزام بالإخلاقيات

وأكد الدكتور وليد فاروق عميد الكلية، ضرورة الالتزام بالأخلاقيات وضرورة أن يتحلى كل طالب وطالبة بها، وأهمية تلك الندوات ودورها في توعية الجيل الجديد في مختلف مجالات الحياة العلمية والعملية وكيفية الالتزام بأخلاقيات مهنة أخصائي التربية الخاصة وتطبيقها أثناء التعامل مع الأطفال ذوى الهمم وأسرهم.

تأتي الندوات ضمن خطة قطاع خدمة المجتمع لعقد سلسلة من الندوات التوعوية التي تستهدف رفع القدرات المهنية لطلاب الكلية.