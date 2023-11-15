اليوم الـ40 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مبنى المجلس التشريعي في غزة

كشفت تقارير إعلامية فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مبنى المجلس التشريعي في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، فى نبأ عاجل منذ قليل، دون أن تتوافر معلومات معلومات فورية حول سقوط شهداء أو جرحى.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية أنها قصفت مجموعة من جنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف «الهاون»، في منطقة «تلة» شمال غزة، وأوقعت إصابات مباشرة، وفقاً لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق متصل، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» أن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، يعد جريمة حرب علنية، محمّلة إياه المسؤولية الكاملة عن أرواح المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين المدنيين من النساء والأطفال.

واعتبرت حركة فتح أن جريمة اقتحام مجمع الشفاء بعد محاصرته، وإطلاق النيران والقذائف نحو مبانيه وأرجائه، هي تداعٍ لكل القيم الإنسانيّة، وانتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة.