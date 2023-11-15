الفصائل الفلسطينية: استهدفنا دبابة وجرافة للاحتلال شمال غرب غزة
كتب:
منتصر سليمان
03:12 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
قطاع غزة
أعلنت الفصائل الفلسطينية، استهداف دبابة وجرافة للاحتلال الإسرائيلي شمال غرب غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل منذ قليل.
وأضافت الفصائل الفلسطينية: «قصفنا تجمعا لآليات الاحتلال شرق دير البلح».
كما أعلنت الفصائل الفلسطينية، أنها قصفت جنود الاحتلال بقذائف الهاون في تلة المدفعية شمال غزة، وأوقعت إصابات مباشرة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».