تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائي 3 أشهر في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، تخفيض سن القبول بالصف الأول الابتدائي، 3 أشهر عن السن المقررة بإدارات دكرنس وبني عبيد وتمى الأمديد وميت سلسيل، لمواليد الفترة من 2 أكتوبر 2017 وحتى 30 نوفمبر 2017، نظرًا لوجود كثافات منخفضة لأعداد طلاب الصف الاول الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مع عدم السماح بتحويل التلاميذ من هذه الإدارات إلا بعد عام دراسي كامل.

تخفيض سن القبول للصف الأول الابتدائي بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية، إلى أنّ تخفيض سن القبول جاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة متابعة الاهتمام بالعملية التعليمية في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير التعليم، مع أهمية تحقيق مطالب أولياء الأمور، حرصًا على مصلحة أبنائهم.

وجود أماكن شاغرة وتحقيق الكثافة المطلوبة

وأشارت المحافظة إلى أنّ النزول بالسن المقررة في الإدارات سالفة الذكر، جرى الموافقة عليه بسبب وجود أماكن شاغرة وتحقيق الكثافة المطلوبة، وتحقيق رغبة أولياء الأمور.