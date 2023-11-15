غلق طريق سفاي ودعبس بمركز أبوقرقاص في المنيا لمدة شهر

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير طريق بديل تيسيرا على المواطنين من أبناء قريتي سفاي ودعبس بمركز أبوقرقاص، بعد إعلان مديرية الطرق غلقه من نهاية مصرف اتليدم حتى عزبة الباشا «شارع الجمهورية بأبوقرقاص» لمدة 30 يومًا، اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 15 نوفمبر، لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ خط طرد بالقرية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تلقي استفسارات المواطنين

وأوضح رئيس شركة المياه في وقت سابق، أنه تم عقد جلسة الاستفسارات بتاريخ 14 نوفمبر الجاري بمقر شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنيا علما بأن آخر موعد لتلقى الاستفسارات والرد عليها بتاريخ 13 ديسمبر.

توفير طريق بديل لحين الانتهاء

من جانبه، قال المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق والنقل بالمنيا، إنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص والجهات المعنية، تم توفير طريق المحيط من كوبرى عزبة الصعايدة تجاه جريس وطريق المحيط زراعات شركة السكر، كطريق بديل، لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.