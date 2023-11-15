استقرار سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 15-11-2023

حافظ سعر الدولار على استقراره في ختام تعاملات اليوم داخل البنوك المصرية، حيث بلغ سعر الدولار الأعلى شراء 30.90 جنيه، أما سعر الأقل بيعا فهو 30.95 جنيه، وفق ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات اليوم داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

فيما وصل سعر الدولار اليوم داخل البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيهشراءً و30.85 جنيه بيعا.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

أما سعر الدولار اليوم الأربعاء داخل مصرف أبوظبي الإسلامي فبلغ 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدولار في ختام التعاملات المسائية داخل بنك الإسكندرية بلغ 30.85 جنيه شراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.