سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت بالبنوك المصرية

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية، هدوء سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم، لتشهد العملة الأمريكية استمرار الاستقرار منذ ختام التعاملات في البنوك المصرية كافة، منذ يوم الخميس الماضي، في ظل هناك توقعات باستمرار ثبات الأسعار حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم السبت، داخل البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء و30.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه شراء أما سعر البيع 30.84 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما وصل سعر الدولار اليوم السبت، في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء و30.90 جنيه بيعًا.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبالنسبة لسعر الدولار في ختام التعاملات المسائية داخل بنك القاهرة، وصل إلى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.