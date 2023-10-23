سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الاثنين.. مستقر بالبنوك المصرية

يشهد سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم في البنوك استقرارًا ملحوظًا، منذ بداية التعاملات الصباحية؛ ليبلغ متوسط سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

كما وصل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه للشراء أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

فيما وصل سعر الدولار في ختام التعاملات المسائية إلى 30.85 جنيه شراء، و30.95 جنيه بيعاً وذلك في بنك القاهرة.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبالنسبة لسعر الدولار في بنك الإسكندرية يبلغ 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.