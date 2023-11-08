استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء  

حافظ سعر صرف الدولار، في ختام تعاملات اليوم الأربعاء داخل كافة البنوك المصرية، على نفس مستوى الأسعار التي أعلنت في بداية التعاملات الصباحية، في حين أن الأسعار لم تشهد أي تغيير منذ تعاملات شهر أكتوبر الماضي، وذلك وفقاً لما أعلن عبر المواقع الرسمية للبنوك المصرية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، والذي جاء كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- كما سجل سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنك الأهلي المصري، 33.08 جنيه للبيع، أما سعر الشراء 32.92 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

- فيما وصل سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي، في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، إلى 33.18 جنيه للبيع، أما سعر الشراء فبلغ 33.08 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

- أما سعر الدولار اليوم الأربعاء في ختام التعاملات المسائية، داخل بنك القاهرة، فقد وصل إلى 33.02 جنيه للشراء، و33.18 جنيه للبيع.