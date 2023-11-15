وزير الصحة ونظيره التركي يزوران الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ونظيره التركي فخر الدين قوجة، اليوم، عددًا من المصابين والجرحى والأطفال الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات المصرية.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزيرين تفقدا غرف الجرحى والمصابين الذين يخضعون للعلاج، للوقوف على الخدمات المقدمة لهم منذ استقبالهم عبر معبر رفح البري.

وتابع بأن الوزيرين اطلعا على العمليات الجراحية التي أُجريت للمصابين من الأطفال والنساء، وما يحتاجونه من رعاية حتى تماثلهم للشفاء.

وقال «عبد الغفار» إن الوزيرين اتفقا على إمكانية التعاون المشترك في تقديم الرعاية الصحية لضحايا الأحداث في قطاع غزة، الذين جرى إخلاؤهم ونقلهم لتلقي العلاج بجهود مصرية خالصة.