عضو التحالف الوطني: تجهيز 127 طن مستلزمات طبية ضمن القوافل الإغاثية لغزة

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التننموي، دعم القافلة السابعة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، التي تشمل المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، وعدد من المستلزمات الطبية الطارئة التي يحتاجها القطاع.

127 طنا من المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة

وقالت الدكتور عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة «مصر الخير» عضو التحالف، إن المساعدات التي جرى إرسالها حتى الآن من المستلزمات الطبية شملت 127 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتوي على أنابيب الأكسجين والمستلزمات الجراحية وحوامل المحاليل وأدوية التخدير، وكل ما يحتاجه القطاع من الأدوات الجراحية.

أوضحت في بيان، أن القوافل شملت 30477 علبة دواء ( طوارئ / مزمن/ زراعة كلى)، و5355 جرعة تخدير، و3456 جرعة علاج كيماوي، و63473 قطعة مستلزمات وأدوات جراحية، و2469 علبة لبن أطفال، و11289 باكت حفاضات للكبار، و5 مولدات أكسجين.

أكدت استمرار الاستجابة السريعة من المؤسسة بإرسال المساعدات ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع تكاملكل كافة المؤسسات الأهلية المصرية لسرعة تتدفق المساعدات الطبية لتلبية احتياجات الأشقاء في غزة.