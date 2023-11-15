معلمو الواسطى ببني سويف يدعمون المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمؤتمر حاشد

عقدت نقابة المعلمين بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف برئاسة عبدالحميد منصور نقيب معلمي الواسطى، وبالتعاون مع إدارة الواسطى التعليمية ومجلس الأمناء، اليوم، مؤتمر عام للمعلمين بمدينة الواسطى، بعنوان «معا لاستمرار مسيرة التنمية»، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

مؤتمر حاشد لمعلمي الواسطى لدعم السيسي

حضر المؤتمر حشد من المعلمين بمركز الواسطى، معلنين تأييدهم ودعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، رافعين شعار استكمال بناء الجمهورية الجديدة، واستمرار عجلة التنمية والحفاظ على مكتسبات الدولة واستقرارها.

إنجازات الدولة المصرية في السنوات الأخيرة أمام أعين الجميع

وفي كلمته رحب عبدالحميد منصور نقيب المعلمين بمركز الواسطى، بالحضور، لافتًا إلى أن انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي لا حصر لها ولا عدد، فى جميع المجالات المختلفة، مشيرا إلى أن المشروعات التنموية في عهد السيسى لا يعلن عنها إلا فى الافتتاح فقط، وأن السيسى عقلية كبيرة مفكرة ولديها طموح كبير للنهوض بالدولة المصرية .

وطالب نقيب معلمي الواسطى بتوجه جموع المعلمين والمعلمات لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، لأن صوت المعلم صوت غالى ويجب الحفاظ عليه.

سلومة: المصريون يشعرون بالأمن والأمان في عهد السيسي

و نقل محمد سلومه نقيب معلمي بندر بني سويف تحيات نقيب المعلمين بالمحافظة مصطفى الديب، مؤكدا على أهمية وضرورة صوت المعلم، لأنه المفعول الأقوى لأن جميع القيادات السياسية خرجت من تحت آيادي المعلمين، مشيرا إلى أن المصريين الآن يشعرون بالأمن والأمان والاستقرار بداخل الدولة المصرية، وأن الرئيس السيسي قادر على حمل الرسالة والأمانة لما به من الإخلاص والعمل والوفاء للوطن.

وأشار نبيل حميد مدير عام إدارة الواسطى التعليمية، إلى دور الدولة المصرية على الساحة الدولية والإقليمية وما به من دورا كبيرا وفعالا للتطورات الرهيبة على الأوضاع بالمنطقة، حيث أن مصر دولة عظيمة والمساومات المستمرة لن تجدي مع استقرار الأوضاع بالمنطقة العربية تجاه الدولة المصرية، ومصر لها درعا وسيف، وأن مصر لديها ما يفوق المؤمرات ضدها، والدولة المصرية تحظى بالأمن والأمان والاستقرار.