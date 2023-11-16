«ساعة لغزة» مبادرة جديدة من الهلال الأحمر بالقليوبية لدعم الفلسطينيين

أكد المشاركون في إطلاق مبادرة الهلال الأحمر المصري بالقليوبية «ساعة لغزة» وافتتاح أول بنك للدم بمقر الجمعية ببنها، دعمهم لتحركات القيادة السياسية لدعم الإخوة الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، داعين إلى وقف حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، رافضين محاولات تهجير الفلسطينيين.

دور مصري كبير لوقف الأحداث في غزة

أكد المشاركون عقب الوقوف دقيقة حدادا على شهداء غزة، أن مصر كان لها دور كبير في كل المساعي الرامية لوقف الأحداث الدامية في غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية وما يحتاجه أهالي غزة العُزَّل من مساعدات طبية وغذائية، حيث قدمت مصر ما يقرب من 38% من جملة المساعدات التي وصلت من دول العالم لدعم الأهالي بجانب دور القيادة المصرية والسياسية في رفض التهجير ودعوة العالم للتضامن مع فلسطين ووقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين.

مبادرة ساعة لغزة بالقليوبية

وأوضحت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، خلال افتتاح أول بنك دم مركزي لجمعية الهلال الأحمر بالقليوبية وإطلاق مبادرة ساعة لغزة بمقر الجمعية ببنها أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي سعت منذ أولى ساعات الأحداث لدعم الإخوة في غزة وساهمت في سرعة وصول المساعدات بكل أنواعها ودخولها عبر معبر رفح، مشيرة إلى أن دور القيادة السياسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين هو الأبرز في العالم أجمع.

نائب محافظ القليوبية يتبرع بالدم

فيما بادر الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، بالتبرع بالدم كأول متبرع في بنك الدم الجديد في الهلال الأحمر بالقليوبية، داعيا كل المشاركين وأهالي المحافظة بالمشاركة في حملة البنك لدعم غزة والتبرع بالدم لمساندة الأشقاء هناك، مشيرا إلى أن القيادة السياسية والتحالف الوطني للجمعيات الأهلية كانت جسر الأمان وتوصيل المساعدات لأهالينا في فلسطين، مؤكدا أن الدور المصري يسعى بكل الجهود من أجل وقف حرب الإبادة في غزة والحد من آثار العدوان الصهيوني لجيش الاحتلال.

38% من المساعدات الغذائية والطبية لغزة مصرية

وقال الشيخ عبد الحميد رخا، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري القليوبية، إنه جرى إرسال عدد من دفعات المساعدات المصرية إلى غزة، مشيرا إلى مشاركته في توصيلها للإخوة هناك حيث قدمت مصر أكثر من 38% من المساعدات الغذائية والطبية للأشقاء هناك، واصفا الوضع هناك بالكارثي، والذي تحاول مصر قيادة وشعبا للحد منه ووقفه بكافة الجهود الرامية لمساندة الشعب الفلسطيني ورفض التهجير ووقف الاعتداءات الغاشمة.

وأوضح رخا، في كلمته، أن الهلال الأحمر بالقليوبية نجح في تشغيل أول بنك دم غير حكومي شامل كل خدمات الدم، مشيرا إلى أنه بنك تجميعي تخزيني وبه كل الإمكانيات الفنية لفصل منتجات الدم من بلازما وصفائح وغيره، بالإضافة إلى معمل تحاليل طبية بأعلى المعايير الفنية في التحاليل بأرخص الأسعار، والدم أيضا بأسعار المستشفيات الحكومية، وله لائحه خاصة تتبع الهلال الأحمر فهي مشروعات غير هادفة للربح.

وأضاف أن هدف البنك الجديد هو تقديم خدمة الإغاثة للمواطنين، مشيرا إلى أنه جرى أيضا تدشين حملة تبرعات عينية كبرى من القليوبية لغزة تحت شعار ساعة لغزة.

وأوضح النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الهلال الأحمر بالقليوبية، أن أولى أنشطة بنك الدم الجديد هو تدشين حملة للتبرع بالدم لصالح غزة وفلسطين، وستكون أولى فعالياتها في نادي بنها الرياضي اليوم الخميس، مشيرا إلى دعم القضية الفلسطينية حيث ثمن من جهود القيادة السياسية المصرية لدعم القضية وتوصيل المساعدات الإنسانية لشعب غزة وفلسطين ورفض الإبادة والتهجير.

شارك في الافتتاح وتدشين الحملة الدكتور الإعلامي سعيد نجيب، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر بالقليوبية، والدكتور نصيف حفناوي عضو مجلس الشيوخ ومجلس إدارة الهلال الأحمر بالقليوبية وعددا من الرموز السياسية والقيادات التنفيذية بالقليوبية، حيث أكد المشاركون دعمهم لتحركات القيادة السياسية لدعم الشعب الفلسطيني وقف الحرب في غزة.