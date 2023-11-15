انطلاق حملة التبرع بالدم تضامنا مع غزة في المنصورة غدا

تنطلق حملة التبرع بالدم «من أجل غزة» تضامنا مع الشعب الفلسطيني تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في استاد المنصورة الرياضي في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، غدًا الخميس في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

انطلاق حملة التبرع بالدم لغزة بالمنصورة غدًا

وقالت الدكتورة منى عثمان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، في بيان، إن حملة التبرع بالدم تأتي دعما لأشقائنا في دولة فلسطين، وتحديدًا قطاع غزة، وما يحدث فيه من مجازر مأساوية، وهذه الحملة أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت قيادة الدكتور أشرف صبحي، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والهدف من هذه الحملة هو المساهمة في علاج أشقائنا المصابين وتقديم يد العون والمساعدة لهم وتحقيق التضامن الإنساني بين الشعبين المصري والفلسطيني.

تقديم الدعم الكامل من مساعدات طبية لقطاع غزة

وتابعت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، أن مبادرة التبرع بالدم من أجل غزة تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لوزارة الشباب والرياضة وتقديم الدعم الكامل من مساعدات طبية وغيرها للجرحى والمصابين لإخوتنا وأشقائنا في قطاع غزة، وهذه الحملة تكون على مستوى محافظة الدقهلية في مراكز الشباب بالكامل وغدا ستنطلق الحملة داخل استاد المنصورة الرياضي بمدينة المنصورة.